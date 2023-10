Lula derruba terceira mulher no governo com demissão de Rita Serrano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quarta-feira, 25, a demissão de Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica Federal. Com isso, ele derruba a terceira mulher em seu governo e entrega o cargo mais uma vez a um homem. O Planalto confirmou a nomeação de Carlos Antônio Vieira Fernandes, como informou a Coluna.

Rita Serrano é mais uma a perder o cargo porque o presidente aceitou ceder ao apetite do Centrão. Pelo mesmo motivo também caíram Daniela Carneiro, do Turismo, e Ana Moser, do Esporte.

A diferença na demissão desta quarta foi o modus operandi. Embora Rita Serrano já soubesse há meses que iria perder o cargo, o presidente só a chamou diretamente para anunciar a demissão. Além disso, divulgou uma nota cheia de elogios ao seu trabalho.

Nos casos anteriores, Lula convocou as ministras para audiência, disse que precisava do cargo, ou seja, deu um aviso prévio, mas deixou que elas fossem “fritadas” no posto mais um pouco. Pessoas próximas a Moser reclamaram do constrangimento. Até porque, ao oficializar a demissão, a nota nem sequer agradecia pelo trabalho desenvolvido pela ex-atleta.

Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

Baixa de mulheres na Caixa pode aumentar; Centrão quer cargo de Inês Magalhães

A baixa de mulheres na Caixa pode ser maior: o Centrão pressiona para derrubar Inês Magalhães da vice-presidência de Habitação. Trata-se do setor responsável pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Nem Lula nem a Casa Civil e nem o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), querem substituir Magalhães. Até agora, o Centrão exigia “porteira fechada” na Caixa, mas as negociações continuam. No jargão político, o termo significa o preenchimento de todos os cargos da estrutura por um mesmo partido ou bloco. A Caixa tem doze vice-presidências.

Lula prometeu mais equilíbrio de gênero no governo quando assumiu

Quando foi eleito,Lula prometeu dar mais equilíbrio de gênero na composição de seu governo. Anunciou o primeiro escalão com 11 mulheres, o que não significava nem à metade da Esplanada com 37 ministérios. Como justificativa, os governistas destacaram a distribuição de vagas em outras instâncias, por exemplo, no comando da Caixa Econômica Federal. O argumento, no entanto, vai caindo por terra .

O presidente também tem sido cobrado a indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento não atendeu aos apelos do próprio partido e já disse que a escolha não se dará por uma questão de gênero.

Confira a íntegra da nota da demissão de Rita Serrano

Nomeação de novo presidente da Caixa Econômica Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (24/10), com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e agradeceu seu trabalho e dedicação no exercício do cargo.

Serrano cumpriu na sua gestão uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio.

Na gestão de Serrano foram inauguradas 74 salas de atendimento para prefeitos em todo o país, cumprindo um compromisso de campanha.

O governo federal nomeará o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes para a presidência do banco, dando continuidade ao trabalho da Caixa Econômica Federal na oferta de crédito na nossa economia e na execução de políticas públicas em diversas áreas sociais, culturais e esportivas.

Secretaria de Imprensa

SECOM