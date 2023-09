Lula quer Ana Moser no governo e pode oferecer cargo no MEC ou no Desenvolvimento Social

Depois de demitir Ana Moser do Ministério do Esporte para dar assento na Esplanada ao deputado federal André Fufuca (PP-MA), ex-vice-líder de Jair Bolsonaro na Câmara, o presidente Lula pretende fazer uma outra oferta à ex-atleta para trazê-la de volta ao governo.

A proposta ainda não foi formalizada, mas deve ser um projeto especial que associe educação, esporte e combate à desigualdade social. A proposta, com Ana Moser como gestora, ficaria sob o guarda-chuva do Ministério da Educação ou do Ministério do Desenvolvimento Social.

O presidente Lula e a ex-ministra Ana Moser.

Um auxiliar de Lula afirmou à Coluna que a experiência de Ana Moser no Instituto Esporte e Educação, fundado por ela, é a credencial perfeita para convidá-la ao novo posto - que, no entanto, não teria status de ministério. Ela foi demitida há uma semana.

Em entrevista ao Estadão, a ex-atleta afirmou que não teria interesse em assumir a Autoridade Olímpica no governo. “O convite foi para ser ministra do Esporte”, declarou.