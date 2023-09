Lula recebe mais um candidato à PGR; saiba quem é

Na reta final da disputa pela vaga de procurador-geral da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu mais um nome para avaliar na escolha. O novo candidato é considerado o mais próximo das alas progressistas do PT e o mais anti-lavajatista entre todos os que foram cotados até o momento. Trata-se do subprocurador-geral da República Aurélio Virgílio Veiga Rios.

Veiga Rios é um dos signatários do manifesto “PGR e rumos do Ministério Público”. O documento, com mais de cem assinaturas, foi gestado a partir da mobilização de integrantes do Ministério Público Federal. O texto diz que a instituição tem relevante contribuição à proteção dos direitos coletivos e sociais, e dispara críticas à Lava Jato e ao atual procurador-geral, Augusto Aras. “Especialmente a partir do conhecimento de atos abusivos cometidos em várias iniciativas da Lava Jato, percebe-se um preocupante rebaixamento da credibilidade do Ministério Público Federal, agravado na atual gestão da PGR”.

Aurélio Virgílio Veiga Rios Foto: Arquivo pessoal

Atualmente ele trabalho no 60º ofício da PGR no Superior Tribunal de Justiça (STJ), área de tutela coletiva. Aurélio Veiga Rios já foi Coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (consumidor e ordem econômica) e foi procurador federal dos Direitos do Cidadão.

O presidente Lula precisa escolher o sucessor para a vaga de Augusto Aras, que tem mandato até 26 de setembro. O presidente quer anunciar a escolha no retorno da viagem aos Estados Unidos.

O próprio Augusto Aras chegou a ser cotado para recondução ao cargo. Mas enfrentou fortes resistências do PT. Apesar de ter contado com apoio de grandes lideranças petistas da Bahia.

Outros dois nomes ainda aparecem nesta reta final: Antonio Carlos Bigonha e Paulo Gonet.