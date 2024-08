Lula se anima com desempenho do PT em pesquisas eleitorais no ‘coração do agro’

Goiânia e Cuiabá estão na zona de influência do agronegócio, setor com o qual o governo federal tem uma relação tensa. Há um esforço por parte do Palácio do Planalto, contudo, por uma aproximação. Pelas pesquisas mais recentes em Goiânia e em Cuiabá, os petistas não estão na liderança, mas avançam em empates técnicos e preocupam os governistas locais. Isso anima Lula.

Na capital de Goiás, a candidata a prefeita do PT, deputada federal Adriana Accorsi, tem 19% e está tecnicamente empatada com o senador Vandelan Cardoso (PSD), que marca 20%, de acordo com pesquisa Serpes/O Popular. O candidato do governador Ronaldo Caiado, Sandro Mabel (União Brasil), marca 14,8%; o bolsonarista Fred Rodrigues (PL), 7,2%.

À prefeitura de Cuiabá, o PT lançou o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) com a jornalista Rafaela Fávaro (PSD) de vice. Presidente do PSD Mulher de Mato Grosso, ela é filha do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), senador licenciado pelo estado. Na Paraná Pesquisas, Cabral tem 17,4% das intenções de voto, tecnicamente empatado na margem de erro de 3,7 pontos porcentuais com Botelho (União Brasil), que tem 19%. Abílio (PL) lidera nesse cenário com 30,5%.