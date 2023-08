Lula tem reunião fora da agenda com comandantes militares para medir temperatura sobre investigações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os comandantes das três Forças militares num compromisso não registrado em sua agenda oficial. O encontro foi no Palácio da Alvorada no sábado, 19. O ministro da Defesa, José Múcio, levou os comandantes do Exército, general Tomás Paiva; da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen; e da Aeronáutica, o brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno.

Oficialmente, era para ser uma conversa sobre planos das Forças Armadas que dependem de verbas do Orçamento da União. Mas foi inevitável falar de como os militares estão sendo envolvidos nas investigações da CPMI e da Polícia Federal sobre os atos extremistas do 8 de Janeiro.

Reunião de Lula com os comandantes militares em janeiro deste ano Foto: Ricardo Stukert / PR

O coronel Mauro Cid e seu pai, o general da reserva Mauro Lourena Cid figuram como alvo principal e setores das Forças Armadas estão incomodados com a exposição que oficiais do Exército estão tendo. Lula já avisou aos militares que aqueles que se envolveram ou atuaram para facilitar a depredação de prédios públicos em Brasília têm que ser punidos de forma exemplar.

Um auxiliar de Lula, informado do encontro, tentou minimizar o motivo da conversa fora de agenda. “Foi uma conversa de amigos”, comentou. Mas não negou que o tema de militares sob investigação estava na mesa de Lula com os comandantes.