O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou a ‘gravata da sorte’, como já apelidou o acessório, na reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele usou esta gravata em eventos como a escolha do Rio como sede das Olimpíadas de 2016 e na abertura dos Jogos de Pequim, na China.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva em visita ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Divulgação

Também a utilizou no lançamento do Pré-Sal e em ocasiões menos confortáveis, como em interrogatórios com os juízes da Lava Jato Sergio Moro e Marcelo Bretas.