Lula vai me aconselhar na campanha, diz vice-governador da Bahia

Em 2018, Geraldo Jr. apoiou Jair Bolsonaro à Presidência da República no segundo turno contra o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O vice-governador afirma que o assunto é página virada.

O candidato do MDB e Lula se encontraram no último dia 10 em Brasília, quando o petista recebeu candidatos aliados para sessões de fotos. O presidente é visto como um cabo eleitoral poderoso, principalmente no Nordeste. O emedebista concorre a prefeito com a petista Fabya Reis na vice.

Em julho, Lula foi a Salvador e declarou apoio a Geraldo em uma entrevista à Rádio Sociedade, mas não citou o nome do candidato durante discurso que fez na Festa da Independência do Brasil na Bahia, um evento popular do Estado. Geraldo Jr., porém, disse ter tranquilidade sobre o apoio do presidente.

“Eu tenho muita tranquilidade quando o presidente, no último dia 10, apertou a minha mão, falou do debate, das pesquisas, do nosso crescimento; quando ele colocou a mão sobre o meu coração dizendo: ‘Vai em frente, que nós estaremos juntos’”. De acordo com o candidato, há o compromisso de que Lula irá fazer viagens para promover seu nome.