Marçal é vaiado na Bienal do Livro em São Paulo, mas consolado por público jovem

Durante sua presença na Bienal do Livro em São Paulo, nesta quarta-feira, 11, Pablo Marçal, candidato à Prefeitura da capital paulista pelo PRTB, experimentou uma recepção mista. Ao entrar no pavilhão do evento, Marçal enfrentou vaias e xingamentos, com menções às denúncias de envolvimento de pessoas de sua campanha e do seu partido com integrantes do PCC. A desaprovação foi manifestada por alguns expositores e, em grande parte, pelo público mais velho. Em contrapartida, o ex-coach foi recebido de maneira positiva por uma audiência mais jovem, majoritariamente de excursões escolares, que expressou seu apoio ao ex-coach gritando o slogan de sua campanha: “faz o M”.

Em determinado momento, o influenciador subiu em uma das mesas de um estande e derrubou vários livros, inclusive alguns de própria autoria. Estudantes do ensino médio compuseram a maior parte de quem o acompanhou pelo Distrito Anhembi, onde o evento ocorreu. O ex-coach autografou alguns exemplares e, após cerca de uma hora, deixou o local. À Coluna do Estadão; a campanha de Marçal minimizou a reprovação de parte do público. Disse que esperava uma recepção mais negativa em evento de cunho literário, mas que se surpreendeu com a aceitação de um público mais jovem que, entretanto, não vota ainda.