Mauro Vieira combina com Renan ida ao Senado dia 14 para falar da crise com Israel

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, almoçou nesta terça-feira, 05, com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE), Renan Calheiros (MDB-AL), e combinou que irá ao colegiado no próximo dia 14. Entre outros temas, vai falar sobre a relação do Brasil com Israel, depois da declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou a ação israelense na Faixa de Gaza com o holocausto.

Renan, que preside o colegiado, convidou o chanceler para evitar o constrangimento de uma convocação. A oposição tem forte atuação na CRE, com nomes como Hamilton Mourão (Republicanos), Eduardo Girão (Novo), Espiridião Amin (PP) e Sergio Moro (União), Marcos Pontes (PL) por exemplo.

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE), Renan Calheiros (MDB-AL) Foto: Waldemir Barreto/Agencia Senado

Apesar de a pauta incluir também incluir temas como balanço de 2023 e planos para 2024, o ministro vai ser cobrado principalmente pelas declarações do presidente Lula. E não será apenas sobre Israel. O posicionamento do Brasil em relação à guerra Rússia-Ucrânia.