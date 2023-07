MDB aposta na parceria com governo Lula para turbinar filiados

O MDB aposta na parceria com o governo Lula para turbinar a lista de filiados neste ano. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que o partido é, atualmente, o maior do país, com 2.046.711 filiados - o equivalente a 12,95% do total de cidadãos vinculados a legendas políticas. À Coluna, o presidente da sigla, deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), revelou a meta de filiar mais 100 mil pessoas em 2023.

Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi diz que avaliação será feita por deputados Foto: GABRIELA BILO / ESTADÃO–18/6/2019

“O MDB se mantém com força porque tem entrega, resultados. Política serve para isso: apresentar soluções para o povo. Mas é preciso ir além. Dar esperança”, declarou Baleia Rossi.

O deputado destacou ações em conjunto com o governo federal e disse que a legenda promove “renovação e propostas”.

“Simone Tebet [ministra do Planejamento] defendeu a paridade de salários. Eu fiquei com a reforma tributária. E o Helder [Barbalho, governador do Pará] está com foco na COP30, para dar alternativas à economia verde”, complementou o deputado, citando a atuação de expoentes do partido em medidas encampadas pelo PT de Lula.

Baleia Rossi é autor da PEC 45, que embasou a reforma tributária que aguarda votação no Senado. O governador Helder Barbalho é aliado de Lula, irmão do ministro das Cidades, Jader Filho, e um dos avalistas da nomeação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil_-PA) no Ministério do Turismo.

Hoje, o MDB, que tem entre seus principais expoentes o ex-presidente Michel Temer, possui o maior número de prefeitos nas regiões Norte e Sul, e pretende recuperar a força no Nordeste. Para o ano que vem, a meta é eleger 900 prefeitos em todo o País, diz a sigla.