Melhor idade: Governo e oposição brigam para ter senador mais velho em CPMI dos atos

O senador Otto Alencar (PSD-BA) venceu no critério idade e vai presidir a reunião de abertura da CPMI do 8 de janeiro. Os governistas correram para indicar Otto depois de serem surpreendidos pela convocação de Esperidião Amin (PP-SC), que havia avocado para si a missão de iniciar os trabalhos do colegiado na próxima terça-feira (23).

Aos 75 anos, Otto é apenas quatro meses mais velho do que Amin. A diferença, no entanto, é suficiente para que ele tenha o direito de adiar a abertura da sessão para quinta-feira (25), dois dias depois do que a oposição pretendia.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Amin afirmou que não iria deixar de tomar a providência de convocar a sessão. “A CPMI já tem indicações que ultrapassam metade mais um dos seus membros. Neste momento, em que já se alcançou quórum para deliberar, não que eu queira ou goste, mas o mais idoso sou eu”, brincou.

Senador Esperidião Amin (PP-SC). Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado - 17/08/2021

Amin acrescentou que se alguém fosse indicado depois dele para a CPMI e tivesse idade mais avançada poderia substituí-lo na missão, citando diretamente Otto.

Aliados do Planalto tentavam ganhar tempo para que a CPMI não começasse antes do início da tramitação do arcabouço fiscal no Senado, o que só deve ocorrer no final da próxima semana. A ideia era esperar pelo menos até o retorno do presidente Lula (PT) da viagem ao Japão para encontro do G7. Mas, a oposição saiu na frente e conseguiu forçar a instalação.

A avalição de governistas é que o episódio reforça a desarticulação do governo no Congresso.