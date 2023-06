Mendonça vota para liberar mais agrotóxicos horas antes de Lula anunciar novo Plano Safra

Horas antes de o governo Lula anunciar o Plano Safra 2023/2024, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou pela manutenção do decreto de Jair Bolsonaro que facilita a aprovação de novos agrotóxicos. Embora sejam temas distintos, os dois dão sinalizações diretas para o agronegócio, que é um dos campos de embate entre petistas e bolsonaristas.

O ministro do STF, André Mendonça. Foto: Wilton Júnior/Estadão - 07/06/2023

Mendonça garante que foi mera coincidência. Seus interlocutores afirmam que ele apenas cumpriu os prazos de vistas estabelecido pelo novo regime do STF.

O ministro tinha pedido vista no julgamento de uma ação do PT contra o decreto do governo passado e divergiu do voto da relatora, ministra Cármen Lúcia, que aceitou parcialmente a ação do PT. O placar está em 4x1 para derrubar a medida. O julgamento segue no plenário virtual da Corte vai até esta sexta-feira (30).