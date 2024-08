Ministro cancela participação em evento do agro e alega falta de avião da FAB

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, cancelou sua participação na Expointer, feira agropecuária que ocorre em Esteio, no Rio Grande do Sul. A presença do ministro estava prevista para a cerimônia de abertura, às 10 horas da manhã desta sexta-feira. Aos organizadores do evento, ele alegou que não havia aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) disponíveis para levá-lo, mas que a pasta ainda buscava alternativas de transporte.

Nos bastidores, interlocutores próximos a Fávaro afirmam que o maior motivo para a desistência, porém, é o fato de novas medidas de socorro aos produtores do Rio Grande do Sul não estarem prontas para anúncio. Nesta semana, o próprio ministro afirmou que esperava anunciar a repactuação da dívida dos produtores do Rio Grande do Sul na Expointer. Sem a conclusão das medidas, avaliou que seria melhor evitar desgaste com o setor.