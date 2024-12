Ministro de Lula estava em avião que colidiu na pista do aeroporto de Congonhas

A colisão, de baixa velocidade, aconteceu às 8h24 desta terça-feira no pátio do Aeroporto de Congonhas. Um avião que decolaria para Campo Grande (MS) bateu na cauda de outro avião com destino a Brasília, onde estava o ministro da CGU.

Depois do acidente, os passageiros do voo para a capital federal mudaram de avião e chegaram a Brasília no início da tarde desta terça-feira.

Procurada, a Latam afirmou que o “contato em solo entre duas aeronaves” não trouxe risco a nenhum passageiro ou tripulante. A companhia aérea disse ainda que o caso será apurado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).