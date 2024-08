Psicóloga casada com Delúbio será tesoureira do ‘think-tank’ do PT

O Diretório Nacional do PT oficializou a troca de integrantes da diretoria da Fundação Perseu Abramo (FPA), o think-tank do PT. Uma das mudanças é a substituição do tesoureiro da entidade, o ex-presidente da CUT, Artur Henrique da Silva Santos, pela psicóloga Mônica Valente.

Ela é casada com o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, preso no Mensalão e na Lava Jato, e hoje reabilitado juridicamente. Mônica integra o Foro de São Paulo.

Monica Valente, secretária-executiva do Foro de São Paulo Foto: Lula Marques / Partido dos Trabalhadores