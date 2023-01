O motivo de Simone ter adiado a posse para quinta

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse a pessoas próximas que marcou a cerimônia de transmissão do cargo para a próxima quinta-feira, 4, para que seu marido possa participar do evento. Diversos parlamentares têm reclamado da data porque já possuem voos para voltar aos seus respectivos estados. A posse da emedebista será a última da semana entre os ministros.

O marido de Tebet, Eduardo Rocha, se tornou secretário da Casa Civil do governador Eduardo Riedel no Mato Grosso do Sul, e por isso cumpre agenda no Estado.