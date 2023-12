O pedido de Múcio aos comandantes militares para o 8 de janeiro

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, pediu aos comandantes militares que reservem suas agendas em 8 de janeiro de 2024. Ele faz questão da presença das Forças Armadas no evento preparado pelo Palácio do Planalto para marcar o “aniversário” de um ano dos atos golpistas que tomaram Brasília.

O presidente Lula com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro durante a cerimônia em homenagem ao dia do Exército em 19 de abril. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Para Múcio, a presença dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica passará a mensagem de compromisso dos militares com a legalidade e com as instituições democráticas. É mais uma tentativa de amenizar a imagem de desconfiança que setores do governo e da própria esquerda têm com as Forças Armadas, após a aproximação de setores militares com o bolsonarismo e com a tentativa de contestar o resultado das eleições presidenciais de 2022.

A construção de pontes entre o governo Lula e os militares, inclusive, é a missão de Múcio desde que ele assumiu o Ministério da Defesa, no início do ano. O ex-ministro das Relações Institucionais é considerado em Brasília um hábil articulador político.