O que Moro, Damares e Magno Malta farão na Ucrânia

Questionada pela Coluna do Estadão sobre o critério de participação dos congressistas, a embaixada da Ucrânia informou que todos os 513 deputados e 81 senadores foram convidados a participar do evento, independentemente de seu viés político, se integra a oposição ou a base do governo Lula. Disse que viajarão os que manifestaram interesse.

A embaixada acredita que muitos tiveram medo de viajar diante das ameaças nucleares na região, que foi invadida pela Rússia desde 2022.

Além dos brasileiros, participarão da conferência parlamentares de oito países da América Latina e Caribe.