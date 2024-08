O que Trump e o príncipe Saudita têm a ver com a disputa pela prefeitura do Recife

“Eu fui recebido pelo rei da Arábia Saudita, pelo shake Mohammed, eu fui recebido por Donald Trump. Fiquei inclusive na casa dele hospedado a convite dele. Tenho várias fotos sobre isso”, afirmou Machado em entrevista à Rádio Folha de Pernambuco. Ele relatou que Trump, candidato a presidente dos Estados Unidos, o prometeu um trabalho em parceria. Procurado pela Coluna do Estadão para comentar a repercussão de suas falas, o ex-ministro não respondeu.

Uma das brincadeiras na internet coloca Machado como vice do americano. Outra postagem brinca com construção de um muro - uma das principais bandeiras de Trump contra a imigração ilegal - entre a capital pernambucanas e o município vizinho de Olinda. Os memes ainda lembraram que o príncipe saudita citado pelo candidato foi quem doou as joias que entraram ilegalmente no Brasil por ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso revelado pelo Estadão.