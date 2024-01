O único ministro que passou o Ano-Novo com Lula e Janja na praia

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, e sua mulher Karina Marx passaram o Ano-Novo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja. Macêdo foi o único do núcleo duro palaciano a dividir os dias de descanso com o casal presidencial na base militar da Restinga da Marambaia (RJ), destino escolhido pelo petista para o Réveillon. Lula embarcou para seu recesso no dia 26 de de dezembro e retorna a Brasília nesta quinta-feira (4).

Na programação de férias, Lula visitou na tarde de terça-feira o Quilombo da Marambaia. Acompanhou o passeio o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, cotado para assumir o Ministério da Justiça com a saída de Flávio Dino para Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado aparece em uma foto publicada por Macêdo nas redes sociais dentro de um vídeo.

O presidente Lula, o advogado Marco Aurélio Carvalho e o ministro Márcio Macêdo em visita ao quilombo da Marambaia. A foto aparece em um vídeo publicado nas redes sociais por Macêdo. Foto: Reprodução/Vídeo de Márcio Macêdo

A passagem de ano de Lula foi bastante familiar, o que mostra a proximidade de Macêdo com o presidente. Também brindaram a chegada de 2024 na Restinga da Marambaia a servidora pública Beatriz da Silva, neta de Lula, com seu marido Felipe e a filha Analua. O ministro da Secretaria-Geral é ligado a Lurian, filha primogênita de Lula e mãe de Beatriz.

Apesar dos dias de descanso, o presidente, que não usa celular, manteve por meio de Janja contatos pontuais com o vice Geraldo Alckmin. Entre um mergulho e outro, leu relatórios impressos com um resumo das ações dos 38 ministérios ao longo de 2023, como mostrou a Coluna.

A visita de Lula ao quilombo da Marambaia foi toda registrada por Janja, que fez as vezes do fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stuckert, durante as férias.

“Eu sei do problema de transporte que vocês têm, tem um barco de manhã e um de tarde. Talvez tenham outros problemas aqui. É importante fazer uma lista, colocar isso no papel. Se estiver pronto eu levo, se não estiver, me entreguem”, disse Lula aos quilombolas.

A manifestação foi registrada pela produtora cultural Majú Guerra e publicada em suas redes sociais. Marco Aurélio Carvalho e Márcio Macêdo aparecem no registro.

