País caminha para situação grave nas contas públicas, mostram números

Mesmo com todos os malabarismos para a aprovação do novo arcabouço fiscal e as medidas de aumento da arrecadação, o País caminha para uma situação grave nas contas públicas, que pode inviabilizar qualquer crescimento econômico nos próximos anos.

Após o governo arrecadar todos os impostos e pagar todas as despesas neste ano, uma projeção ao qual a coluna teve acesso feita por economistas é de que haja um déficit de R$ 130,2 bilhões em 2023. No ano passado, as contas fecharam no azul em R$ 54,1 bilhões.

Os dados com base em números do próprio governo têm circulado em WhatsApp de empresários.

Governo central deve ter déficit de R$ 130,2 bilhões em 2023. Foto: Reprodução

Na prática, o governo Lula precisará se endividar mais para pagar funcionários, benefícios sociais e fazer investimentos. O Ministério da Fazenda quer zerar esse déficit no próximo ano, mas, para isso, terá que arrumar R$ 168 bilhões a mais de dinheiro que não está garantido. Ou seja, a medida pode aumentar os impostos.

Lá na frente, a conta deve estourar. A dívida bruta do governo deve atingir 78,2% em 2023 e chegar a 90,4% do PIB daqui a dez anos, em 2033. Ou seja, o esforço para honrar os compromissos financeiros terá de ser equivalente a quase toda a capacidade do País de gerar riqueza.