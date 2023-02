Auxiliares de Lula estão insatisfeitos com a decisão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de participar do programa Roda Viva que vai ao ar hoje. Avaliam que o executivo tenta se colocar como uma figura política quando não deveria fazê-lo.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante cerimônia no Palacio do Planalto, em que o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que estabelece a autonomia da autarquia.