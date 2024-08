Paulo Guedes dá presente a Marina Helena para influenciar campanha; veja o que é

Ministro da Economia no governo Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes foi buscar uma inspiração espanhola para influenciar na campanha à Prefeitura de São Paulo. Ele deu um livro de presente para a candidata do Novo, Marina Helena , “se guiar” na elaboração do seu plano de governo e nos argumentos em defesa do liberalismo econômico, como revelou a própria candidata à Coluna do Estadão.

PUBLICIDADE O título escolhido por Guedes foi Liberalismo a la Madrilenã, do autor espanhol Diego Sánchez de la Cruz. A obra discute “como e por que Madri se tornou na comunidade que mais cresce, gera emprego e oferece melhores serviços públicos, mais arrecada e baixa os impostos”. Marina diz que o texto mostra a transformação de um governo liberal em Madrid que, para ela, é uma cidade que tinha muitos desafios parecidos com os da capital paulista. A sinopse oficial do livro diz que o autor “refuta, ponto a ponto, todos as mentiras ditas pela esquerda e pelo movimento separatista para tentar encobrir o êxito madrilenho.”

Ex-ministro da Economia, Paulo Guedes trabalhou com Marina Helena (Novo) no governo de Jair Bolsonaro (PL). Foto: Joédson Alves/EFE - Arquivo: 11/3/2022

Marina e Guedes trabalharam juntos na gestão Jair Bolsonaro. Ela foi diretora de Desestatização do Ministério. Como mostrou a Coluna do Estadão, se eleita, ela afirma que o antigo integrante do governo do ex-presidente será o primeiro convidado para ocupar uma das secretarias.