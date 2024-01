PDT prioriza capitais que rivalizam com o PT nas eleições municipais

Em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) será candidato à reeleição, enquanto o PT vive uma disputa interna para definir o nome que estará na urna. Os dois partidos romperam no Ceará ao longo do processo eleitoral de 2022, em um movimento encabeçado pelo então candidato pedetista à Presidência, Ciro Gomes.

No caso de Aracaju, o PDT lançará a candidatura a prefeito do secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Sergipe, Luiz Roberto Dantas, com apoio do atual prefeito, Edvaldo Nogueira (PDT), e do governador, Fábio Mitidieri (PSD). O PT, por sua vez, ainda discute pré-candidaturas na capital sergipana.

São cotadas para a corrida local a jornalista Candisse Carvalho, esposa do senador Rogério Carvalho (PT-SE), e a secretária nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social, Eliane Aquino. O ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, é comumente citado para a disputa, mas não pretende recorrer.