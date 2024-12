Pedro Lupion é reeleito presidente da bancada do agro e ficará no cargo até 2027

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (PP-PR), foi reeleito nesta terça-feira, 3, para mais um mandato no comando da bancada. Ele ficará no cargo até 2027. Na Câmara, o grupo terá como vice-presidente o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). Já a senadora Tereza Cristina (PP-MS) será a vice no Senado.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a FPA fez um acordo para mudar o regimento interno e abrir espaço para que seu atual líder ficasse no comando por mais tempo. O mandato de Lupion terminaria em fevereiro de 2025. Uma das principais vozes de oposição ao governo Lula no Congresso, o deputado paranaense preside a Frente desde março de 2023.