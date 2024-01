Perillo cobra bom senso e quer convenção do PSDB de São Paulo em fevereiro

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, pediu bom senso à comissão provisória do partido em São Paulo, disse que a sigla precisa se reorganizar sem retaliações ou perseguições, e cobrou que a convenção estadual tucana seja marcada para a primeira semana de fevereiro. A cobrança foi feita em carta enviada ao prefeito de Santo André, Paulo Serra, que assumiu provisoriamente o comando da executiva estadual paulista, no final de outubro, e poderia ficar no cargo até 15 de abril.

“Quero registrar uma convocação ao bom senso e ao espirito democrático que lhe conduziu até aqui: que a Convenção estadual do PSDB paulista seja realizada na primeira semana de fevereiro”, disse no texto ao qual a Coluna do Estadão teve acesso. O presidente do PSDB pediu resposta urgente e relatou que a demanda foi apresentada em conversas com integrantes da Executiva Nacional, prefeitos e ex-prefeitos, deputados, ex-deputados e ex-senadores.

O presidente do PSDB, Marconi Perillo. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Tucanos ligados ao ex-governador João Doria reclamam de retaliação e não aceitam o comando provisório de Paulo Serra, alçado ao posto como um dos últimos atos do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, quando estava na presidência nacional do partido.

Perillo apelou pela superação das divergências internas iniciadas nas prévias para a eleição presidencial de 2022. “Uma vez que os princípios ideológicos estejam alinhados, divergências sobre os caminhos a seguir para a efetivação dos objetivos partidários devem ser debatidas dentro do espírito democrático que rege o nosso partido, sem perseguições, sem retaliações, com respeito à ética”, afirmou na carta.

PSDB quer negociar chapas em São Paulo já com novo presidente eleito do diretório

O presidente nacional do PSDB ressaltou na carta que há tempo hábil para a realização da convenção estadual em fevereiro. Perillo espera que as negociações das chapas para as eleições municipais de 2024 já sejam feitas com o novo presidente da executiva estadual eleito no voto.

“Termos um diretório estadual eleito o quanto antes e uma comissão executiva estadual forte, atuante e fruto da unidade partidária, é imprescindível neste momento. Há tempo hábil para isso, os prazos legais são possíveis de serem cumpridos, e é de suma importância que o PSDB esteja forte, unido, preparado e estruturado para enfrentar as batalhas deste ano eleitoral em que seremos demandados e exigidos como nunca”, concluiu.

Marconi Perillo alega que o envio da carta é para “dar conforto e respaldo político” para Paulo Serra adotar as providências necessárias para a realização da convenção no prazo proposto.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), de saída do cargo em 2024. Foto: Helber Aggio / Prefeitura de Santo André

Paulo Serra diz que busca conciliação e fará a convenção antes do prazo limite

O presidente da comissão provisória estadual do PSDB de São Paulo, Paulo Serra, afirmou à Coluna do Estadão, que realizar as prévias antes de abril já está dentro do planejamento. Ele disse que a atual executiva busca a conciliação e o diálogo e que trabalha para estabilizar o partido até março. Serra não confirmou, porém, se vai convocar a convenção para a data solicitada por Perillo.

Nos bastidores, a expectativa é de que Paulo Serra tente fazer uma reunião prévia, ainda em janeiro, para só depois marcar o dia da eleição do novo diretório.