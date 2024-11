Petrobras pode ser proibida de comprar gás natural de outras empresas; entenda

Para o senador, a Petrobras controla o preço do gás natural do País ao comprar de 16 produtores diferentes e ainda importar da Bolívia com o objetivo de revender. A proposta discutida pelos técnicos, então, é permitir à estatal comercializar a própria produção de gás natural. Procurada, a empresa não comentou.

À Coluna do Estadão, Oliveira afirmou que sua ideia é fazer com que os produtores de gás natural no País vendam diretamente para o consumidor. “A Petrobras controla preços e quantidade do gás vendido porque, hoje, compra e revende sozinha. O que buscamos é que os produtores vendam direto para o consumidor. A Petrobras iria disputar a fatia do bolo. Mais gente vendendo, o preço cai”, declarou.

O Paten é um projeto que integra a chamada “agenda verde” do Congresso. De autoria do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), cria um fundo abastecido com precatórios e créditos tributários para financiar a transição energética no País. O texto já foi aprovado na Câmara, mas se for alterado pelo Senado, terá de ser novamente apreciado pelos deputados.