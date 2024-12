PF colhe mais um depoimento de assédio sexual contra Silvio Almeida

A Coluna do Estadão apurou que a oitiva foi no final de novembro, e ela confirmou ter sido assediada. Almeida, que é ex-professor de Direito da Faculdade São Judas, em São Paulo, foi acusado de assédio sexual por pelo menos três mulheres que cursaram sua disciplina.

Os relatos, com anonimato mantido para proteger as alegadas vítimas, foram publicados na imprensa desde setembro, após a demissão do ministro. As ex-alunas apontaram abusos de 2007 a 2017 do então professor, antes de Almeida assumir o ministério.

Em depoimento à Polícia Federal em outubro, a ministra Anielle Franco confirmou ter sofrido importunação sexual do então colega de ministério no governo Lula. No mesmo mês, a professora Isabel Rodrigues falou à Polícia Federal no mesmo sentido. Rodrigues disse ter sido assediada sexualmente por Almeida em 2019. Ao fim da investigação, o caso será julgado pelo Supremo Tribunal Federal.