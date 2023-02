PL tem disputa interna pela relatoria do Orçamento antes mesmo de conseguir função

Nem venceu a disputa pela relatoria do Orçamento de 2024, como pleiteia, o PL já vive uma guerra interna sobre quem será o nome destacado para a função. O número de interessados chegou a uma dezena e fez com que o presidente, Valdemar Costa Neto, baixasse uma regra. A maior bancada eleita do maior Estado teria a prerrogativa de indicar o nome — ganhou SP, o Estado-natal de Valdemar.

O cacique colocou como pré-requisito que o deputado tenha afinidade com o tema e não esteja em primeiro mandato. Um dos cotados é Luiz Carlos Motta (PL-SP). O PL disputa a vaga com o União e com o MDB.

Como mostrou a Coluna, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer colocar um de seus principais aliados, o deputado Celso Sabino (União-PA), na função.