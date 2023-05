Caso Deltan: Podemos ameaça ir à Justiça para manter votos do deputado com o partido

O Podemos vai à Justiça para manter com o partido os 342 mil votos do deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), caso o parlamentar não consiga manter seu mandato. Uma decisão do TRE-PR deu a vaga dele na Câmara a Itamar Paim, do PL, que ficou atrás de outros quatro candidatos derrotados, mas foi beneficiado pelo quociente eleitoral de sua sigla.

O deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Foto: DENIS FERREIRA NETO/ESTADÃO

Na avaliação do advogado do Podemos, Joelson Dias, a medida contraria a decisão do TSE, segundo a qual os votos de Deltan devem permanecer com a legenda. A justificativa para dar o mandato a Paim é que o suplente do Podemos, Luiz Carlos Jorge Hauly, não atingiu os 10% do quociente eleitoral.

Dias, no entanto, cita decisão do STF de fevereiro, que permite a suplentes assumirem o cargo mesmo com descumprimento da cláusula de barreira.