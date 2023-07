Por que a ministra do Turismo não caiu de novo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva surpreendeu mais uma vez o mundo político ao dar uma nova sobrevida à ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O motivo: o governo ainda não fechou a negociação com o União Brasil para consolidar a troca na Pasta. A legenda quer mais do que um Ministério, quer o controle da Embratur, cargos no segundo escalão e, principalmente, emendas.

O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Foto: Dida Sampaio/Estadão e Divulgação

Nos bastidores, o União Brasil está em pé de guerra sobre a entrada no governo e, até que isso seja resolvido, Daniela ficará no cargo. Segundo apurou a Coluna, o líder da legenda na Câmara, Elmar Nascimento, está furioso com o deputado federal Celso Sabino (União-PA), favorito para comandar o Turismo, e vetou a troca neste momento.

A irritação se deu porque Sabino está praticamente sentado na cadeira, negociando propostas para o Ministério do Turismo, sem que Elmar tenha selado todos os termos do acordo com o governo Lula. O União Brasil quer controlar, por exemplo, a Embratur e a Funasa, que pode ser inclusive fatiada para atender às demandas dos parlamentares.

Comandada pelo petista Marcelo Freixo, a Embratur, ao menos por ora, está blindada. Lula decidiu que não vai entregar a agência de fomento ao Turismo nesse momento, o que contribuiu para travar as negociações com o União Brasil.

Toma lá dá cá - O governo também quer esperar a aprovação da reforma tributária para mexer no primeiro escalão. A estratégia é “me entrega o voto que eu entrego o ministério”. Setores do Centrão, porém, não confiam na articulação política de Lula e querem a lógica do “me entrega o ministério que eu entrego o voto”.

Com todos os esforços de articulação voltados à aprovação da proposta que muda o sistema de impostos no País, ainda por cima não há como dar andamento às tratativas sobre mudanças na Esplanada nesta semana.

Apesar da sobrevida, a saída da ministra foi acertada na reunião da tarde desta quinta-feira, garantem fontes que estavam presentes. Daniela Carneiro disse a Lula que deixará o cargo quando o Palácio do Planalto entender que for necessário e não entregou qualquer tipo de carta de demissão, como especulado entre ontem e hoje. O presidente , por sua vez, agradeceu a à ministra pela compreensão do momento político em que vive o governo e deve concluir a troca na Pasta dentro de alguns dias.

Participaram da reunião o marido de Daniela, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com auxiliares.