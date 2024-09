Por que Janja não foi ao Desfile de 7 de Setembro

A primeira-dama Janja da Silva não compareceu ao desfile oficial de 7 de Setembro em Brasília porque está em viagem ao Catar. Na segunda-feira, 9, em Doha, a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar da 5ª Celebração do Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques, a convite da xeica do Catar, Mozha bin Nasser al-Missned. Na ausência de Janja, Lula chegou sozinho ao desfile na Esplanada a bordo do Rolls Royce.

Durante sua visita ao país asiático, que vai durar dois dias, Janja terá reuniões bilaterais e visitará uma escola para crianças refugiadas. No evento, a primeira-dama vai criticar as consequências da guerra na Faixa de Gaza para a população civil.

Entre julho e agosto, Janja viajou sozinha a Paris para representar o Brasil nas Olimpíadas.