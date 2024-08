Por que Lula fez uma parada de 10 minutos em São Paulo após a viagem ao Chile

Sem qualquer explicação do Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma parada de apenas 10 minutos em São Paulo no seu retorno a Brasília após a viagem oficial ao Chile. O mistério da curta escala do avião presidencial virou assunto entre integrantes do governo. De acordo com interlocutores, Lula ordenou o “pit-stop” com o objetivo de dar carona para a primeira-dama Janja da Silva, que estava na capital paulista após realizar um procedimento estético.

Pegando de surpresa até integrantes palacianos, Janja não acompanhou Lula na viagem a Santiago. Uma semana antes, ela estava em Paris, onde acompanhou a cerimônia de abertura e os primeiros jogos do Brasil nas Olimpíadas 2024. Depois disso, desembarcou em São Paulo para o procedimento estético e só retornou na companhia do marido. Procuradas, as assessorias de imprensa de Janja e de Lula afirmaram que não comentariam assuntos pessoais.