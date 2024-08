Prefeito de Campinas quer evitar participações em debates

Depois de participar da edição promovida pela Band no dia 8, o prefeito de Campinas, Dário Saadi, ainda não confirmou presença no debate que será promovido pela revista Veja no dia 23. A aliados, revelou que não deseja comparecer. Ele lidera as pesquisas na cidade paulista. Procurado, Saadi não retornou.

O prefeito e candidato à reeleição lidera a corrida eleitoral na cidade paulista, de acordo com o último levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado no final do mês de maio. Com 37,3% das intenções de voto, ele aparece à frente de Rafa Zimbaldi (Cidadania), que soma 24,1%, e de Pedro Tourinho (PT), com 12,5%, seus principais adversários - que, inclusive, já confirmaram participação no debate da Veja. Além destes, Wilson Matos (Novo) também assegurou sua presença no embate.

Dário Saadi (Republicanos), atual prefeito e candidato à reeleição pela Prefeitura de Campinas, não deve participar de debate organizado pela revista Veja. Foto: Adriano_Rosa

Os dados apresentados pelo Paraná Pesquisas foram coletados entre os dias 22 e 27 de maio deste ano por meio de entrevistas com 800 eleitores de Campinas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04249/2024.