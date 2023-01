Presidente de Portugal tenta visitar Alvorada e é barrado

Em Brasília para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou a pé para visitar o Palácio do Alvorada na noite desta sexta-feira, 30, mas foi barrado pelos seguranças do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O presidente Jair Bolsonaro não estava no local, já tinha viajado a Orlando (EUA).

Marcelo Rebelo de Sousa. FOTO: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Rebelo minimizou o fato. “É natural”, disse. “São medidas de segurança para todo mundo. E o presidente de Portugal está igual aos outros”, afirmou ele. O presidente de Portugal também disse que não tinha um encontro marcado, estava apenas fazendo uma caminhada pelo local antes de um jantar e lembrou que já esteve no Alvorada com uma série de presidentes brasileiros, inclusive com Bolsonaro.

O presidente de Portugal. FOTO: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Ele posou para fotos com turistas que estavam no local e o reconheceram e caminhou pelo lado de fora do Alvorada. As selfies foram tiradas tanto por apoiadores de Lula como de Bolsonaro.

Segundo ele, Lula fará a primeira viagem a Portugal como presidente no cargo em 22 de abril. Entre os temas importantes em debate, disse, está o acordo União Europeia e Mercosul. “É um começo promissor”, disse Rebelo sobre a relação entre os dois países no próximo mandato de Lula.