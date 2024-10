PSDB aposta em filiação de prefeitos paulistas para amenizar baque após eleições

O movimento será capitaneado por Paulo Serra, prefeito de Santo André que elegeu o sucessor Gilvan Júnior (PSDB). Em São Paulo, o PSDB despencou de 173 prefeitos eleitos em 2020 para 22 neste ano, e disputa segundo turno em Piracicaba. Antes do primeiro turno, contudo, a sigla já tinha apenas 22 prefeitos - houve uma debandada no Estado nos últimos meses.

Nacionalmente, os tucanos elegeram 273 prefeitos em todo o País — 250 a menos do que em 2020. O PSDB não conquistou nenhuma capital brasileira, mas conseguiu destaque em Estados como Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Mais adiante, o partido buscará formar candidaturas competitivas para deputado federal com o objetivo de ampliar a bancada no Congresso.