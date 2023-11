PT se reúne para avançar em alianças para eleição de 2024; Lula acompanha as tratativas

Coordenado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), o grupo de trabalho para as eleições do PT tem reunião nesta segunda-feira e quer avançar nas alianças para as eleições municipais. Em foco, as capitais. No PT, a disputa do ano que vem é tratada como uma “antessala” para 2026: ou seja, a legenda busca eleger o maior número de prefeitos e vereadores do partido para dar suporte à muito provável disputa por um quarto mandato do presidente Lula, dada como certa nos bastidores.

Lula, inclusive, acompanha de perto as tratativas do PT para a eleição municipal. Na semana passada, recebeu no gabinete o presidente do PT em São Paulo, Kiko Celeguim, que fez um resumo das negociações em andamento no maior Estado do País.

O senador Humberto Costa, que coordena o grupo de trabalho eleitoral do PT. Ele também é vice-presidente do partido. Foto: Andre Dusek/Estadão

A reunião de hoje, porém, não deve ter deliberações. Em São Paulo, o nome do PT para a vice de Guilherme Boulos (PSOL) tende a sair só em 2024. Para a disputa no Rio, o PT caminha para pedir formalmente a vice do prefeito Eduardo Paes (PSD), que tentará a reeleição. O secretário de Assuntos Federativos do governo Lula, André Ceciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), é cotado para a chapa.