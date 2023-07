‘Queremos fortalecer a governabilidade’, diz Bivar, presidente do União Brasil

Depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atender ao pedido do União Brasil e confirmar a troca de comando no Ministério do Turismo, o presidente do partido, Luciano Bivar, afirmou à Coluna querer “fortalecer a governabilidade” no País.

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar.

“É o sinal de nossa digital na governabilidade do País. O que queremos é o fortalecimento da governabilidade, porque estamos fortalecendo a democracia”, declarou o dirigente.

O União Brasil teve papel importante na aprovação da reforma tributária e indicou o deputado federal Celso Sabino (PA) para o Ministério do Turismo em substituição a Daniela Carneiro, que pediu autorização à Justiça Eleitoral para se desfiliar.

Para Luciano Bivar, a nomeação de Sabino é “a demonstração” de que o União Brasil tem “responsabilidade sobre alternância de poder”. “É um sinal emblemático para mostrar que o Brasil vive com suas instituições, com seus partidos e com plena e ampla liberdade”, afirmou o presidente da legenda.

Lula tem negociado a ampliação de espaços do Centrão na máquina de forma a melhorar a articulação política junto ao Congresso. Além do União Brasil, que tem três ministérios e vai receber o comando da Funasa, o governo quer integrar o PP e o Republicanos ao Executivo.

Como mostrou a Coluna, o Ministério de Portos e Aeroportos, hoje com Márcio França, pode entrar no xadrez e ser entregue ao deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). A tendência é que o PP fique com a Caixa Econômica Federal.