Raquel Lyra sofre ofensa de presidente da Assembleia Legislativa: ‘conversou m... e não disse nada’

A reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta quinta-feira, 01, foi marcada por um momento de ofensa à governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB). Ela discursou para os deputados sobre as ações de seu primeiro ano de governo e os desafios para 2024. Quando Raquel estava deixando o plenário, quando o presidente da Casa, que é seu correligionário, deputado Álvaro Porto (PSDB), fez uma crítica sem perceber que o áudio do microfone estava aberto: “E o discurso dela, eu entendi nada. Conversou m... demais e não disse nada”, disse.

PUBLICIDADE A situação foi transmitida ao vivo pela TV Alepe, mas depois o vídeo não foi postado no canal da emissora estatal no Youtube. Álvaro Porto estava conversando com um interlocutor político que não foi identificado. O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco não pediu desculpas e avisou pela assessoria da Casa que “não vai se posicionar sobre o assunto”. Os assessores da governadora disseram que ela não ouviu a agressão no momento em que ocorreu, só soube depois porque o vídeo foi divulgado em redes sociais.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) e o deputado estadual Álvaro Porto (PSDB) na retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Pernambuco Foto: Roberto Soares/Alepe

A forma como um integrante do próprio partido se refere à governadora explicitou a crise que Raquel Lyra enfrenta na relação entre Executivo e Legislativo. O mal estar na relação política com os deputados tomou proporção ainda maior esta semana, após ela entrar com ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra trechos da lei orçamentária do estado aprovada em 2023 pela Assembleia.

Nos bastidores, houve quem cogitasse que Raquel Lyra não compareceria à abertura dos trabalhos legislativos. Mas o gesto de aproximação era considerado necessário. E, no começo da sessão, parecia que o tom seria de respeito. Álvaro Porto chegou a ressaltar que a Alepe é casa do diálogo e do entendimento. No final da sessão, sua declaração foi por água abaixo.