‘Relação com Nunes está uma m...’, diz presidente municipal do União Brasil, Milton Leite

“Por enquanto estamos fechados com o Nunes, mas a relação está uma m... Ele não me atende, o que alimenta a insatisfação. Estamos a meio caminho do desembarque. Se ele não resolver a situação, deixar claro o espaço para o União Brasil no seu governo, vamos convocar os líderes e partir para um lugar onde a gente possa implementar nossa política”, disse Milton Leite.

Nesta semana, Pablo Marçal teve um jantar com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e outros caciques do partido. Ele ofereceu sua vice em troca do apoio a uma eventual candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência da República, em 2026.