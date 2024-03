Sabesp recebe quase mil sugestões em consulta do processo de privatização

A consulta pública sobre o contrato de concessão da Sabesp recebeu 976 sugestões da população. O processo foi concluído na noite dessa sexta-feira, 15. Além do site disponibilizado para as pessoas apresentarem colaborações, foram realizadas oito audiências. Agora, as manifestações serão analisadas. O governo de São Paulo afirma que vai incorporar à minuta de privatização as propostas que aperfeiçoem o projeto.

Os documentos finais serão encaminhados aos municípios até o final de março, para discussão na primeira reunião da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste (ARAE-1).

O governo de São Paulo iniciou a consulta pública no dia 15 de fevereiro. A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, afirmou à Coluna do Estadão que essa etapa deu início à "fase de controle social". "Iniciamos um processo muito importante para a questão de transparência e de participação da sociedade, que é o processo de controle social. Colocamos todos os documentos, contratos dos 375 municípios com suas especificidades, anexos regulatórios, além de plano regional, regimento interno do conselho deliberativo e vamos fazer oito audiências", disse.