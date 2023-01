Exonerado da segurança do DF, Anderson Torres está nos EUA

Enquanto Brasília arde, com a invasão de extremistas aos edifícios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, Anderson Torres, o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, está nos Estados Unidos.

Segundo fonte do governo do DF, Torres viajou para Orlando, justamente o mesmo local onde está Jair Bolsonaro desde o mês passado. Torres tinha assumido o cargo na semana passada e saiu de férias.

Em meio à invasão, o governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu exonerá-lo do cargo. Pouco tempo depois, o presidente Lula anunciou a intervenção na área de segurança no DF.

Mas isso não encerrou os problemas de Torres. A Advocacia-Geral da União pediu ao STF a prisão do agora ex-secretário de Segurança Pública.