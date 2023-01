Simone Tebet é tietada na saída do Ministério da Fazenda

O edifício era o Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, mas quem era esperada por uma mulher que se disse eleitora do Maranhão era Simone Tebet, a ministra do Planejamento. A jovem entregou à ministra uma boneca feita, segundo ela, por um artesão maranhense. Era inspirada em uma roupa que Tebet usou em um dos debates presidenciais do qual participou na campanha de 2022.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, recebe presente de admiradores na saída do Ministério da Fazenda.

Tebet recebeu o presente na saída da coletiva em que Haddad anunciou uma série de medidas para elevar as receitas do governo neste ano, além de atos para a reorganização da área econômica.