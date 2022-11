Tarcísio convoca bolsonaristas para reunião sobre segurança pública

A primeira reunião da equipe de segurança pública na transição do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi marcada pela presença de bolsonaristas, como o deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP), cotado para chefiar a pasta. Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, Raquel Galinatti, que se candidatou a deputada federal pelo PL, mas não conseguiu se eleger, também participou do encontro.

O governador eleito Tarcísio de Freitas durante anúncio de secretários para seu governo, em São Paulo (SP). 25/11/2022. Foto: André Ribeiro/FUTURA PRESS

Eles foram recebidos pelo secretário de Segurança Pública do Estado, João Camilo Pires de Campos, nesta terça-feira (29) e discutiram temas como efetivos das polícias, investimentos da SSP, programas policiais, bancos de dados criminais e o funcionamento dos centros de operações.

O ex-secretário de Segurança Pública Antônio Ferreira Pinto, o coronel da Polícia Militar Cássio Araújo de Freitas e o tenente coronel Paulo Maculevicius também estiveram presentes. Outras reuniões do setor estão previstas para os próximos dias.