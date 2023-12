Tarcísio de Freitas vai intensificar idas à Bolsa de Valores em 2024

As visitas do governador Tarcísio de Freitas à sede da Bolsa de Valores de São Paulo devem se tornar mais frequentes em 2024. A primeira ida à B3 está prevista para 29 de fevereiro, para o leilão do TIC - Trem Intercidades, que ligará a capital paulista até Campinas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) Foto: Monica Andrade | Governo do Estado SP

Pelo menos 13 projetos de infraestrutura do Programa de Parcerias de Investimentos estão prontos para ir a leilão no ano que vem.

“O investimento privado é o motor do desenvolvimento de São Paulo. Temos nesta gestão uma secretaria específica para estruturação dos projetos, trabalhamos muito em 2023 nessas modelagens e, em 2024, teremos leilões históricos, como é o caso da Sabesp, e outros aguardados há décadas, como é o caso do Túnel Santos-Guarujá e o Trem Intercidades”, disse Tarcísio à Coluna do Estadão.