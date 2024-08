Tebet vai incluir Nordeste em projeto de integração sul-americana; veja bastidores

Apresentadas em um “roadshow” pelo Brasil e países vizinhos, como revelou a Coluna do Estadão, as cinco rotas de integração do projeto passam pelos 11 Estados de fronteira, Goiás, Distrito Federal e São Paulo. O Nordeste era a única região fora do desenho, porque a primeira fase busca a integração sul-americana mais imediata. Agora, a ideia é conectar também o restante do Brasil, também incluindo mais Estados do Sudeste.

A disposição de ouvir formalmente todos os Estados do Nordeste nos próximos meses para o Rotas de Integração foi revelada na semana passada por Tebet ao governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT). O secretário de Articulação Institucional da pasta, João Villaverde, que acompanha de perto o projeto, participou da conversa.

As cinco rotas de integração com a América do Sul estão dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No cardápio de obras, a Rota do Quadrante Rondo promete ligar Rondônia ao Peru e criar, por exemplo, um novo caminho para o transporte de azeitonas. Sem infraestrutura, Rondônia hoje importa azeitonas peruanas que precisam dar a volta pelo continente, encarecendo o processo. Os produtos deixam o Peru, passam pelo Canal do Panamá, chegam ao Porto de Santos e depois cruzam o Brasil para abastecer o consumo dos rondonienses.