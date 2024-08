Todos contra Marçal: como campanhas ajustam rota para enfrentar candidato do PRTB

Em situação mais crítica está Ricardo Nunes (MDB). Na pesquisa Datafolha dessa quinta-feira, 22, o atual prefeito viu o influenciador disparar numericamente e tomar o segundo lugar no levantamento. Com isso, pela margem de erro, os dois estão em empate técnico - com vantagem para Marçal. A Coluna do Estadão apurou que Nunes deve calibrar seus perfis nas redes sociais com a finalidade de aumentar o engajamento nessas plataformas e tentar estourar sua bolha de eleitores, antes mesmo das propagandas em TV e rádio - em que o prefeito terá o maior tempo disponível entre todos os candidatos.

À Coluna, a campanha reconheceu que o engajamento do adversário do PRTB é grande, mas reforçou que um maior investimento nas plataformas digitais já estava previsto, e não deve ser feito apenas por conta de Marçal. O conteúdo disparado nessas mídias será focado no que o prefeito realizou durante seu mandato e diz que, por si só, isso desqualificaria outros candidatos – sem precisar realizar ataques diretos. Além disso, Nunes deve estreitar laços com Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de recuperar uma parcela de eleitores do ex-presidente que declararam voto no outsider.

O cenário para a candidata do PSB Tabata Amaral também mudou. Se no começo ela estava disposta apenas a “falar da cidade” e apresentar suas propostas ao eleitor, agora, interlocutores da deputada admitiram à Coluna que uma pesquisa interna, na próxima semana, ajudará a traçar a estratégia com a subida de Marçal.

Um eventual endosso de Tabata à polarização vai de encontro ao que ela mesma pregava no começo da pré-campanha. Na época, sua ideia era que as pessoas estariam cansadas desse modelo na política. Por enquanto, porém, seus interlocutores afirmam que a estratégia da deputada segue a mesma: confrontar adversários, sem recuar para nenhum, e apresentar propostas. E garantiram que ela estará presente nos debates.