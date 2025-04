União Brasil preparou líder do partido para substituir Juscelino Filho no ministério

Depois da denúncia da PGR, Rueda teve uma reunião com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, nesta terça-feira, 8, para tratar da substituição do correligionário. Lideranças da bancada que conversaram com a Coluna do Estadão, avaliam que Pedro Lucas já vinha sendo preparado pelo presidente do partido para assumir o ministério. Procurado, Rueda não retornou.

Como mostrou a Coluna, logo após assumir a liderança do União, Pedro Lucas acenou diretamente a Lula ao apresentar um projeto de lei contra o desperdício de alimentos, no momento em que o preços dos produtos impacta a popularidade presidencial. Além disso, ele fez parte da comitiva do petista ao Japão e ao Vietnã duas semanas atrás, o que reforçou a aproximação.