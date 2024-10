Valdemar está há 262 dias sem falar com Bolsonaro

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegará ao segundo turno das eleições contando 262 dias sem conversar com a principal liderança do seu partido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu o contato dos dois em 8 de fevereiro no âmbito da Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de um golpe de Estado no País.

A interlocutores, Valdemar afirma que conversar com Bolsonaro via intermediários atrapalhou a estratégia eleitoral do PL, ainda mais frente à intempestividade do aliado. Uma dos responsáveis pelo “telefone sem fio” entre um e outro foi o secretário de Relações Institucionais do PL, o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto.