Vídeo de romance de Tabata com João Campos bate recorde no Instagram da candidata

Em menos de 24 horas, o penúltimo capítulo da websérie sobre a vida da candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, alcançou 1,7 milhão de visualizações no Instagram. O episódio, com o título Amor, conta o relacionamento dela com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), candidato à reeleição e fenômeno nas redes sociais. Foi o vídeo mais visto até agora do “mini documentário” da deputada federal nessa rede.

PUBLICIDADE Anteriormente, o capítulo da sua websérie de maior audiência era o que conta a história do seu pai, que era dependente químico e morreu na mesma época em que ela passou com bolsa integral para estudar em Harvard. Postado em 12 de agosto, esse episódio alcançou 1,3 milhão de visualizações até a noite desta terça-feira, 3. “Algo me diz que esse episódio pode ser um dos mais assistidos”, afirmou Tabata quando disparou o vídeo nos canais de comunicação. A postagem também foi compartilhada por Campos, o que amplificou o alcance da gravação que a história dos dois. Campos virou um “queridinho” nas redes sociais, seus vídeos costumam viralizar e têm grande engajamento. Sua popularidade ajuda a namorada candidata a ficar mais conhecida - que é um de seus desafios, embora não seja possível saber se alcançará o eleitorado paulistano. Tabata também tem aumentado sua presença nas redes. A estratégia da campanha de veicular conteúdos mais críticos e combativos nas últimas semanas, especialmente contra o candidato Pablo Marçal (PRTB), tem alcançado milhões de visualizações e gerado efeitos positivos para sua candidatura, ao impactar positivamente o público feminino conservador e mostrar aos eleitores a gravidade das denúncias contra o ex-coach.

Os resultados fazem parte de uma pesquisa interna encomendada pelo PSB, e obtida pelo Estadão, para avaliar como os vídeos veiculados no perfil da candidata foram recebidos pelo eleitorado.

Vídeo de Tabata Amaral e João Campos bateu recorde de visualizações nas redes sociais Foto: @TabataAmaralSP via YouTube